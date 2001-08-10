В камчатском селе Эссо прошел гастрофестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гастрономический фестиваль «Амаркан», посвященный камчатской кухне и северным деликатесам прошел в селе Эссо на торжественном открытии Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия».

Известные шеф-повара России представили авторские блюда из оленины. Алексей Каневский – бренд-шеф ресторанной группы «Dreamteam» и шеф ресторанов «Smoke BBQ» приготовил оленину с соусом чили кон карне и хрустящим луком. Фарид Аллахвердиев – кулинарный блогер, ресторанный критик, автор и ведущий шоу «Эчпочмаки» предлагал гостям лепешку с рваной олениной, ягодным BBQ, лесными орехами и малиновым луком. Мансур Нигматуллин – чемпион России Кулинарного чемпионата Chef a La Russe 2019 угощал суточными щами из оленины с дикоросами и моченой брусникой.

Фестиваль провел Камчатский выставочно-туристический центр совместно с Павлом Васильевым, вице-президентом Chefs Team Russia, бренд-шефом ресторана «Наше Место Камчатка», бренд-шефом «Le Dessert» во Владивостоке. Шеф-поварам помогали студенты-кулинары Камчатских колледжей.

«Мы подготовили достаточное количество порций, хочется чтобы все продегустировали три уникальных блюда, которые мы приготовили из оленя таким образом, чтобы подчеркнуть вкус этого мяса, но ни в коем случае его не перебить. Также в своих блюдах мы использовали такие камчатские продукты как папоротник, брусника и белые грибы», — рассказал Павел Васильев.

Название гастрофестиваля «Амаркан» происходит от эвенкийского слова, означающего «молодой олень» (3−4 года).

Напомним, Зимний фестиваль «Берингия» в 2025 году включает в себя более 70 мероприятий для жителей и гостей Камчатки. Ключевыми событиями фестиваля остаются семь основных мероприятий. Первое из них — выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка». Также в рамках фестиваля прошел деловой форум устойчивого развития туризма «Путешествуй», традиционные спортивные мероприятия: «Берингия. Авача», «Елизовский спринт», Зимний фестиваль «Снежный путь», детская гонка «Берингия. Дюлин» и главная традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия», которая в этом году отмечает своё 35-летие.