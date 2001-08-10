Амурчане украли у фермера четырех баранов, а через день – еще четырех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье будут судить похитителей баранов. Животных двое молодых мужчин из Куропатина воровали у фермера из соседнего села, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД России по Амурской области.

Зная о том, что житель села Духовское занимается разведением домашних животных, они решили похитить у него несколько голов.

В ночь на 4 декабря подельники подъехали на микроавтобусе к усадьбе, пробрались на территорию домовладения и вынесли из незапертого сарая четырех баранов, стоимостью 19 тысяч рублей каждый, а затем скрылись с места происшествия. Баранов оставили в загоне принадлежащей одному из них фермы. По такому же сценарию через день сообщники украли у мужчины еще четырех животных.

Фермер заметил во дворе чужие следы и поредевшее стадо и поспешил обратиться за помощью в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по его заявлению, сыщики раскрыли преступление и 18 декабря пришли к подозреваемым за объяснениями. К тому моменту молодые люди успели продать трех баранов и пустить одного на мясо. Свою вину в совершении кражи обвиняемые признали, раскаялись в содеянном и возместили потерпевшему причиненный ущерб. В настоящее время один из них содержится под стражей. В отношении второго избрана мера пресечения - подписка и о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в полиции.

Сейчас дело о краже направлено в суд.