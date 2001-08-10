Обидчивый сахалинец из мести разбил не тот автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по муниципальному округу "Долинский" поступило заявление от 37-летнего жителя Стародубское о том, что неизвестный повредил автомобиль его отца, рассказали ТИА "Острвоа" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 43-летний приятель заявителя.

Как выяснили сотрудники полиции, между заявителем и фигурантом произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый решил отомстить своему обидчику. Для этого он проследовал во двор последнего, и с помощью камня разбил заднее стекло автомобиля, а также порезал колеса. Подозреваемый не знал, что машина принадлежала отцу заявителя. Сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущество. У фигуранта отобрано обязательства о явке.