На Сахалине сожительница племянника оставила гостившего дядю без денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 54-летнего жителя Синегорска, у которого были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую, ею оказалась 47-летняя жительница Южно-Сахалинска.
Как выяснили сотрудники полиции, заявитель приехал в областной центр в гости к своему племяннику, который проживал вместе с фигуранткой. Во время посиделок, женщина решила в тайне похитить банковские карточки потерпевшего. После этого, подозреваемая отправилась по магазинам, где стала расплачивалась похищенными картами. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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