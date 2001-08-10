На Сахалине у наркоторговцев изъяли 17 килограммов марихуаны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один из распространителей – житель Южно-Сахалинска 1959 года рождения – действовал в сговоре с подельником 1968 года рождения. Первый передавал крупные партии марихуаны для дальнейшего сбыта, а второй продавал их по завышенной цене, оставляя разницу себе, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В феврале розничный наркоторговец продал несколько пакетов с марихуаной общей массой более 120 граммов 58-летнему местному жителю, который был задержан сразу после сделки. Наркотик изъят при личном досмотре. В тот же день другой покупатель, 45-летний мужчина, приобрёл у оптового сбытчика 7 упаковок каннабиса массой более 270 граммов, которые были обнаружены у него дома.
Во время обысков по месту жительства одного из сбытчиков и на рабочем месте второго полицейские нашли свыше 12,5 кг марихуаны. Поставщиком наркотика оказался житель села Краснополье Углегорского района 1960 года рождения. На его участке было обнаружено и изъято ещё 4,7 кг «дурман-травы», которую он выращивал в лесном массиве.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.
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