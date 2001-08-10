Жителя Южно-Курильска отправят в колонию за управление автомобилем в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приговором Южно-Курильского районного суда от 03 декабря 2024 года 49-летний житель города Южно-Курильска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, будучи судимым за совершение преступления при аналогичных обстоятельствах в 2022 году, вновь в нетрезвом состоянии совершил поездку на автомобиле по улицам с. Крабозаводское Южно-Курильского района, где был остановлен сотрудниками полиции и отстранён от управления транспортным средством.
Южно-Курильский районный суд пришел к выводу о назначении осужденному наказания в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года.
Основное наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.
Однако с выводами суда не согласился государственный обвинитель, оспорив незаконное судебное решение путем внесения апелляционного представления.
Суд второй инстанции, основывая решение на аргументации прокурора, приговор Южно-Курильского районного суда изменил, с учетом повышенной степени общественной опасности совершенного осужденным преступления, направленного против безопасности движения и эксплуатации транспорта, факта отбытия дополнительного наказания по предыдущему приговору, повторности деяния, отсутствия исправительного воздействия предыдущего наказания в виде обязательных работ, признания дополнительного смягчающего наказание обстоятельства, назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года 11 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.
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