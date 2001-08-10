В Макарове автомобиль въехал в подъезд многоквартирного дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 марта в подъезд дома номер 20 по улице Милютина, въехал автомобиль Субару Форестер, предварительно совершив наезд на двух пешеходов, риассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "Пожарно-спасательная служба Сахалинской области".
В 15 час. 46 мин. об этом стало известно диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного отряда, в 15:47 на место ДТП прибыл личный состав ПСЧ № 26 г. Макаров.
Пострадавшие были переданы бригаде СМП, убедившись, что никакой опасности для окружающих автомобиль больше не представляет пожарные проследовали в подразделение.
Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 4 человека личного состава, и 1 единица техники.
Погибших нет.
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