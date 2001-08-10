На Сахалине убили занесённого в Красную книгу белоплечего орлана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка обнаружила на дороге неподалёку от озера Медвежье мёртвую птицу с белым оперением. Как подтвердили эксперты, на кадрах белоплечий орлан, который занесен в Красную книгу РФ, пишет astv.ru.

У птицы были раны на теле, голова разбита. Как раз в голову птица получила основной удар, считает женщина. Крылья у орлана сломаны, вокруг следы крови.

Однако, по словам автора видео, неизвестно, что стало причиной гибели птицы: столкновение с автомобилем или же выстрел.

Женщина не собирается оставлять это происшествие без внимания и хочет привлечь внимание к гибели редкого представителя семейства ястребиных. Последствия аварии просят распространить в соцсетях для поиска очевидцев.