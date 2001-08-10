Поронайские полицейские пресекли факт нетрезвой езды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Около 2-х часов ночи 22 февраля, в районе улицы Угольной г. Поронайска сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль под управлением указанного гражданина. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем, он был незамедлительно отстранен от управления транспортным средством. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 1,127 мг/л.
Установлено, что данный гражданин ранее, в сентябре 2024 года, уже привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Постановлением суда ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В отношении автолюбителя-рецидивиста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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