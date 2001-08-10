На Камчатке за 5 миллионов рублей продают автограф Кости Дзю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае продают автограф известного российского боксера Кости Дзю. Объявление появилось на одном из сайтов объявлений, сообщает ТК "41 Регион".

Стоит отметить, что цена, которую рассчитывает получить продавец, не маленькая — 5 миллионов рублей. При этом автор уверяет, что подпись — подлинная.

Вероятнее всего, свой автограф многократный чемпиона мира оставил в далеком 2008 году, когда он приезжал на Камчатку и проводил мастер-класс для местных спортсменов.