Тихоокеанское
информационное агентство
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14:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке за 5 миллионов рублей продают автограф Кости Дзю

На Камчатке за 5 миллионов рублей продают автограф Кости Дзю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае продают автограф известного российского боксера Кости Дзю. Объявление появилось на одном из сайтов объявлений, сообщает ТК "41 Регион".

Стоит отметить, что цена, которую рассчитывает получить продавец, не маленькая — 5 миллионов рублей. При этом автор уверяет, что подпись — подлинная.

Вероятнее всего, свой автограф многократный чемпиона мира оставил в далеком 2008 году, когда он приезжал на Камчатку и проводил мастер-класс для местных спортсменов.

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