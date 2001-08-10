Тихоокеанское
информационное агентство
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На территории 11 районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность
13:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

11 марта в заливе Мордвинова ожидается отрыв припая

11 марта в заливе Мордвинова ожидается отрыв припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 марта в заливе Мордвинова под воздействием сильного отжимного ветра ожидается отрыв припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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