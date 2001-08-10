Прокуратура помогла сахалинцу получить деньги за проезд к месту отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской прокуратурой по обращению пенсионера проведена проверка исполнения законодательства о предоставлении государственных гарантий и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что в 2023 году пенсионер находился на отдыхе в г. Тбилиси, проезд к месту отдыха осуществлял воздушным транспортом в салоне экономического класса. По возвращению обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области с заявлением об оплате проезда к месту отдыха и обратно.

В компенсации стоимости проезда пенсионеру было отказано в связи оплатой авиабилета другим лицом.

Поскольку факт понесенных пенсионером расходов и факт осуществления авиаперелета подтверждаются туристической путевкой, справкой авиакомпании и посадочными талонами, городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области в пользу пенсионера стоимости проезда к месту отдыха и обратно в сумме 23 826 рублей.

20 января 2025 года исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу, исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.