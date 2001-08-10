Сахалинец отправится в колонию за то, что сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя Южно-Сахалинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В октябре 2024 года в тёмное время суток на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков осуждённый, управляя автомобилем марки «ГАЗ Соболь», превысил скорость дорожного движения и совершил наезд на 75-летнюю потерпевшую, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений через непродолжительный промежуток времени женщина скончалась в медицинском учреждении.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объёме.

Государственный обвинитель с учётом повышенной степени общественной опасности преступления, принимая во внимание обстоятельства совершённого преступления, возраст потерпевшей и личность подсудимого, воспитывающего двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, ориентировал суд на назначение подсудимому наказания исключительно в виде реального лишения свободы.

Суд согласился с мнением стороны обвинения и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех видов сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.