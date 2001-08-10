На Сахалине будут судить директора стройфирмы, похитившего у клиентов 24 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 43-летнего учредителя и по совместительству директора строительной фирмы. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничествах, которые он совершал в отношении своих клиентов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, в период с 2021 по 2024 год мужчина заключил с восемью жителями Сахалина договоры на строительство для них частных домов и получил от каждого из них предоплату. Однако ещё на этапе подписания сделки обвиняемый не собирался выполнять своих будущих обязательств.

После получения денег недобросовестный бизнесмен под различными предлогами переносил сроки начала строительства объектов, а затем и вовсе переставал выходить на связь с потерпевшими. Похищенные в общей сложности чуть более 24 млн рублей злоумышленник потратил по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что часть похищенной предоплаты директор стройфирмы перевёл на банковский счёт своей супруги. Женщина являлась индивидуальным предпринимателем и не знала о реальном происхождении поступивших ей средств. Обвиняемый же провёл финансовую операцию под видом оплаты якобы оказанных ему услуг. В дальнейшем фигурант потратил и эти деньги. Данные действия были квалифицированы как отмывание денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.

Противоправная деятельность сахалинца была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по частям 3 и 4 статьи 159, а также по части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу.