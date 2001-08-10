Холмской городской прокуратурой приняты меры по защите прав инвалидов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о социальной защите и обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Установлено, что житель Холмского района с ограниченными возможностями здоровья обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области с заявлением о предоставлении технических средств реабилитации - протез бедра модульный. По истечении установленного законом срока технические средства реабилитации не предоставлены.
16 декабря 2024 года городской прокурор обратился суд для защиты нарушенных прав гражданина.
Суд, согласившись с позицией прокурора, 23 января 2025 года удовлетворил исковые требования, возложив на ответчика обязанность обеспечить техническими средствами реабилитации.
Решение суда вступило в законную силу, исполнение судебного акта находится на контроле городской прокуратуры.
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