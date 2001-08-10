Тихоокеанское
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16:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Холмской городской прокуратурой приняты меры по защите прав инвалидов

Холмской городской прокуратурой приняты меры по защите прав инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о социальной защите и обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что житель Холмского района с ограниченными возможностями здоровья обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области с заявлением о предоставлении технических средств реабилитации - протез бедра модульный. По истечении установленного законом срока технические средства реабилитации не предоставлены.

16 декабря 2024 года городской прокурор обратился суд для защиты нарушенных прав гражданина.

Суд, согласившись с позицией прокурора, 23 января 2025 года удовлетворил исковые требования, возложив на ответчика обязанность обеспечить техническими средствами реабилитации.

Решение суда вступило в законную силу, исполнение судебного акта находится на контроле городской прокуратуры.

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