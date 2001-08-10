Жительницу Камчатки осудили за продажу тухлой икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском женщина, осуждённая за продажу протухшей икры, пыталась обжаловать приговор, чтобы не отбывать наказание в колонии, пишет ТК "41 Регион".

Женщина продавала испорченную икру под видом свежей. На сделку она брала с собой банку свежей икры, чтобы давать её на пробу. В итоге у обманщицы купили 19 килограммов деликатеса.

Покупатель, не заподозрив обмана, перевёл продавцу 50000 рублей. 2500 рублей она вернула, сказав, что у неё в наличии лишь 19 килограммов икры. Рассчитавшись с покупателем, продавец передала ему товар и скрылась с места происшествия.

Мужчина открыл контейнеры и понял, что его обманули. Пришлось обратиться в полицию. Гражданку задержали, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 (Мошенничество с причинением значительного ущерба).

Женщина раскаялась и даже вернула часть денег обманутому покупателю. Это, а также наличие двоих детей, на суде стало смягчающими обстоятельствами.

Однако суд учёл и рецидив – у дамы имеются непогашенные судимости, а преступление она совершила, находясь на условном сроке.

За мошенничество с продажей икры суд вынес ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При этом были отменены условное осуждение, назначенное по предыдущим приговорам, и отсрочка отбывания наказания, установленная одним из предыдущих приговоров.

В итоге осуждённая получила 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание ей придётся в колонии-поселении.

Кроме свободы, у женщины забрали её смартфон – как средство совершения преступления. Гаджет конфискован в доход государства.

Осуждённая обжаловала приговор, требуя назначить ей условное наказание. Но Камчатский краевой суд, проверив материалы дела, признал приговор законным и справедливым. Таким образом было наказано желание обманывать людей.