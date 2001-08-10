На Сахалине полицией завершено расследование незаконной добычи браконьерами 16,9 кг красной икры.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Сокол и 52-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемых в незаконной ловле рыбы в местах нереста и на миграционных путях к ним, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 21 сентября 2024 года ночью злоумышленники, используя сачки, рыбачили на реке Большой Такой. Из выловленной кеты браконьеры изготовили 16,9 килограмма икры, которую распределили по трём мешкам. Распорядиться криминальным уловом сообщники не смогли, так как их противоправные деяния были вовремя обнаружены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования установлено, что действиями обвиняемых был нанесён ущерб государству на общую сумму 480 965 рублей, что квалифицировано как особо крупный ущерб. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в суд для дальнейшего разбирательства.