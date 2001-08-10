В Благовещенске объявили войну нелегальным торговцам тюльпанами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несколько точек несанкционированной продажи цветов выявили в Благовещенске. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на городскую администрацию.

Нарушителей «поймали» в трех районах:

- Муравьева-Амурского, 3;

- Студенческая — Игнатьевское шоссе;

- Кантемирова, 16.

Совместные рейды проводят специалисты городского управления по развитию потребительского рынка и услуг, полиция, налоговая инспекция и Россельхознадзор.

Нелегальные торговцы тюльпанами активизировались в Благовещенске в преддверии 8 Марта. Проверки их деятельности организовали по поручению мэра Олега Имамеева.

В администрации поясняли, что на такие цветы нет санитарных паспортов, подтверждающих их безопасность. Кроме того, нелегалы не платят налоги и лишают дохода представителей цветочного бизнеса.

Жителей просят сообщать о таких фактах по телефонам: 233-921, 233-928 или на электронную почту: [email protected].