Тихоокеанское
информационное агентство
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09:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено 190 нарушений правил дорожного движения

За сутки на Сахалине пресечено 190 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 190 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 10 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 6 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 4 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 10 водителей - управляющих транспортными средствами с "тонировкой" на стеклах;

- 11 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 18 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 4 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;

- 1 пешеход - нарушивший ПДД;

- 5 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.

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