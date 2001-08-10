На острове Южный в Поронайском районе горела баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании постройки поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 6 марта в 07 часов 52 минуты. Через 10 минут работники отряда прибыли на ул. Лесную и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 20 квадратных метров – открытым пламенем горела двухэтажная деревянная баня, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 08 час 40 минут, а в 10 часов 33 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 32 г. Поронайск

В тушении было задействовано 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.