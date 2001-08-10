Амурчане приютили дома молодого человека, купили ему телефон и накормили, а он обокрал их
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Михайловского района, подозреваемого в краже. Молодой человек обчистил знакомых, которые пришли ему на помощь, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД России по Амурской области.
Поводом для задержания парня стало заявление благовещенца 1983 года рождения, который сообщил о пропаже 25 тысяч рублей. Как выяснилось, по просьбе своей знакомой горожанин приютил у себя молодого человека. Юноша рассказал, что оказался в трудной жизненной ситуации - отец якобы выгнал его из дома.
Сердобольные горожане решили помочь нуждающемуся. Предоставили временный кров, накормили и даже приобрели сотовый телефон. Однако, воспользовавшись доверием, он похитил деньги, когда хозяина квартиры не было дома.
Полицейские задержали подозреваемого, он помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Как отметили в полиции, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и угон транспортных средств.
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