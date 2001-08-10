Тихоокеанское
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12:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец угнал велосипед и спрятал его в сугробе

Сахалинец угнал велосипед и спрятал его в сугробе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Анивскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Южно-Сахалинска, которого обвиняют в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По данным следствия, 20 января текущего года подозреваемый вместе с друзьями прибыл на такси в село Новотроицкое на улицу Снежная. Пока он ожидал своих знакомых на улице, заметил стоящий в подъезде оранжевый велосипед. Осмотрев транспортное средство, мужчина обнаружил, что оно не было оборудовано противоугонной системой, и решил его похитить для личного пользования.

Похитив велосипед, он попытался скрыться, однако друзья, заметив его действия, стали громко требовать вернуть имущество. Однако злоумышленник проигнорировал их просьбы и направился в сторону города. Позднее он спрятал велосипед в сугробе, намереваясь вернуться за ним позже.

Сумма ущерба составила 20500 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ, - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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