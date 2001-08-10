Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2025
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6 и 7 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность
10:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У сахалинского мыса Свободный произошло землетрясение

У сахалинского мыса Свободный произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У юго-восточного побережья Сахалина утром 6 марта произошло землетрясение. Эпицентр располагался недалеко от мыса Свободный, пишет astv.ru.

 На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что подземный толчок зарегистрировали в 7:06 6 марта в координатах 47.7 северной широты и 145.5 восточной долготы. Глубина составила 516 км, магнитуда - 3.7.

 "Эпицентр располагался в 186 км северо-восточнее мыса Свободного. Данные об ощутимости не поступали", - добавили на сейсмостанции.

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