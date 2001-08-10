Сахалинка перевела на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственными органами макаровского ОМВД возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы 1955 года рождения. Женщина стала жертвой хитроумной схемы, имитирующей проверку Федеральной службы безопасности в образовательном учреждении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Для связи мошенники использовали популярный мессенджер. Злоумышленник, представившись сотрудником образовательного учреждения и используя «подставной» номер, сообщил потерпевшей о якобы проводимой ФСБ проверке. В ходе беседы мошенник заявил, что администрация учреждения осуществляет неправомерные действия, связанные с выплатами денежных средств, и потерпевшая является одной из пострадавших.

Для «спасения» денежных средств мошенники предложили перевести все имеющиеся средства на «безопасный счет». Для этого потерпевшей было направлено сообщение с QR-кодом, посредством которого она перевела мошенникам 60 000 рублей.