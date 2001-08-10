На Сахалине ремонт в подъезде дома сделали только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы села Правды Холмского района, поступившему на личном приёме прокурора Сахалинской области Вячеслава Рафиковича Шайбекова, по вопросу проведения ремонта подъезда многоквартирного дома, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Проверка показала, что управляющая организация ненадлежащим образом осуществляет содержание дома, в котором проживает заявитель, на момент проверки установлен факт наличия подтопления подвального помещения, подъезды находились в ненадлежащем состоянии.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в адрес управляющей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выполнены работы по ремонту подъезда (оштукатуривание и окрашивание стен), осушению подвального помещения.

Генеральный директор управляющей организации привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в виде предупреждения.

Жилищные права граждан восстановлены.