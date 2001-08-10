Во Владивостоке со льдины сняли искусанного собаками тюлененка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На побережье Эгершельда во Владивостоке местные жители спасли детеныша ларги, который оказался в опасности. Маленький тюлененок был обнаружен на льдине у берега, где его успели покусать собаки - на голове и хвосте животного виднелись следы нападения, сообщает РИА VladNews.

Сейчас спасенный тюлененок находится в реабилитационном центре "Тюлень", где специалисты оказывают ему необходимую помощь. В центре надеются, что малыш быстро восстановится и сможет вернуться в естественную среду обитания.

Эксперты напоминают, что в период таяния льдов подобные случаи могут участиться. Если вы заметили животное, нуждающееся в помощи, не оставайтесь равнодушными - свяжитесь с профессионалами, которые смогут оперативно принять меры. Ваше внимание может спасти чью-то жизнь.