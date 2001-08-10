Тихоокеанское
информационное агентство
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14:33, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке со льдины сняли искусанного собаками тюлененка

Во Владивостоке со льдины сняли искусанного собаками тюлененка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На побережье Эгершельда во Владивостоке местные жители спасли детеныша ларги, который оказался в опасности. Маленький тюлененок был обнаружен на льдине у берега, где его успели покусать собаки - на голове и хвосте животного виднелись следы нападения, сообщает РИА VladNews.

Сейчас спасенный тюлененок находится в реабилитационном центре "Тюлень", где специалисты оказывают ему необходимую помощь. В центре надеются, что малыш быстро восстановится и сможет вернуться в естественную среду обитания.

Эксперты напоминают, что в период таяния льдов подобные случаи могут участиться. Если вы заметили животное, нуждающееся в помощи, не оставайтесь равнодушными - свяжитесь с профессионалами, которые смогут оперативно принять меры. Ваше внимание может спасти чью-то жизнь.

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