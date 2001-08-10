На Сахалине будут судить воителя грузовика, севшего за руль пьяным и устроившего аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Корсакова, совершившего преступление в сфере безопасности движения - п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Сахалинской области установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с пассажирским автобусом, который отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Водителю автобуса и двоим пассажирам также причинен вред здоровью различной степени тяжести.

За совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.