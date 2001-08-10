Тихоокеанское
информационное агентство
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09:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили пешехода

В Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 марта 2025 года в 18 часов 30 минут в районе дома 112А по улице Ленина Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя автомобилем "Daihatsu Terios Kid", двигаясь в южном направлении по улице Ленина, при повороте направо на улицу Дальняя, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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