Тихоокеанское
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09:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине произошла одна авария с пострадавшим

За сутки на Сахалине произошла одна авария с пострадавшим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 127 нарушений ПДД РФ:

- задержан и отстранен от управления ТС 1 водитель, который сел за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 16 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 8 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 5 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- 15 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 1 водитель - управляющий транспортными средствами без государственных регистрационных знаков;

- 1 водитель - управляющий ТС при наличии технических неисправностей;

- составлен 1 административный материал на водителя, не уплатившего административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 5 автомобилей.

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