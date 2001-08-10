Сахалинец отправился в СИЗО за серию грабежей в феврале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о попытке ограбления. Потерпевший сообщил, что неизвестный пытался похитить его сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого - им оказался 39-летний житель города, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Это стало третьим случаем его причастности к грабежам в феврале.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший находясь на улице Сахалинская, вышел из продуктового магазина и планировал направиться в сторону дома, как к нему подошёл незнакомый мужчина которого потребовал сотовый телефон, чтобы позвонить. После отказа злоумышленник начал применять силу и выдёргивать пакеты с продуктами и сумку находящееся при нём. Потерпев неудачу, фигурант поспешил скрыться.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

В настоящее время фигурант находится в СИЗО.