Сахалинец отправился в СИЗО за серию грабежей в феврале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о попытке ограбления. Потерпевший сообщил, что неизвестный пытался похитить его сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого - им оказался 39-летний житель города, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Это стало третьим случаем его причастности к грабежам в феврале.
Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший находясь на улице Сахалинская, вышел из продуктового магазина и планировал направиться в сторону дома, как к нему подошёл незнакомый мужчина которого потребовал сотовый телефон, чтобы позвонить. После отказа злоумышленник начал применять силу и выдёргивать пакеты с продуктами и сумку находящееся при нём. Потерпев неудачу, фигурант поспешил скрыться.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
В настоящее время фигурант находится в СИЗО.
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