Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2025
Сейчас 21:31
89,25|92,85
5 марта выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен
17:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец отправился в СИЗО за серию грабежей в феврале

Сахалинец отправился в СИЗО за серию грабежей в феврале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о попытке ограбления. Потерпевший сообщил, что неизвестный пытался похитить его сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

 Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого - им оказался 39-летний житель города, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Это стало третьим случаем его причастности к грабежам в феврале.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший находясь на улице Сахалинская, вышел из продуктового магазина и планировал направиться в сторону дома, как к нему подошёл незнакомый мужчина которого потребовал сотовый телефон, чтобы позвонить. После отказа злоумышленник начал применять силу и выдёргивать пакеты с продуктами и сумку находящееся при нём. Потерпев неудачу, фигурант поспешил скрыться.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

В настоящее время фигурант находится в СИЗО.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?