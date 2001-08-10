За неделю на Камчатке изъяли почти две тонны браконьерской рыбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В территориальном управлении Росрыболовства подвели итоги работы за прошедшую неделю. За семь дней инспекторы рыбоохраны выявили на камчатских водоемах более ста правонарушений, сообщает ИА "Кам 24".
В период с 24 февраля по 3 марта выявлено 106 правонарушений, изъяты и отправлены на ответственное хранение 1921 килограмм браконьерской рыбы, 30 орудий лова и 2 транспортных средства. Нарушители оштрафованы на сумму 172 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 228 тысяч рублей.
На территории Елизовского района в ходе рейдовых мероприятий выявлены 37 правонарушений, изъяты и отправлены на ответственное хранение 2 орудия лова и 2 транспортных средства. В Усть-Большерецком районе «улов» инспекторов в разы скромнее – там выявили всего одно правонарушение.
Сотрудники отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому округам за неделю зафиксировали 16 правонарушений. Изъяты и отправлены на ответственное хранение 1921 килограмм незаконно добытых водных биоресурсов и 28 орудий лова. Еще 30 нарушений были зафиксированы специалистами отдела оперативного государственного контроля и надзора.
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