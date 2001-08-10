За неделю на Камчатке изъяли почти две тонны браконьерской рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В территориальном управлении Росрыболовства подвели итоги работы за прошедшую неделю. За семь дней инспекторы рыбоохраны выявили на камчатских водоемах более ста правонарушений, сообщает ИА "Кам 24".

В период с 24 февраля по 3 марта выявлено 106 правонарушений, изъяты и отправлены на ответственное хранение 1921 килограмм браконьерской рыбы, 30 орудий лова и 2 транспортных средства. Нарушители оштрафованы на сумму 172 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 228 тысяч рублей.

На территории Елизовского района в ходе рейдовых мероприятий выявлены 37 правонарушений, изъяты и отправлены на ответственное хранение 2 орудия лова и 2 транспортных средства. В Усть-Большерецком районе «улов» инспекторов в разы скромнее – там выявили всего одно правонарушение.

Сотрудники отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому округам за неделю зафиксировали 16 правонарушений. Изъяты и отправлены на ответственное хранение 1921 килограмм незаконно добытых водных биоресурсов и 28 орудий лова. Еще 30 нарушений были зафиксированы специалистами отдела оперативного государственного контроля и надзора.