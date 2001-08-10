Прокуратура помогла сахалинке получить миллион рублей за смерть мужа при оказании медпомощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный приём к прокурору Сахалинской области обратилась жительница Макарова по вопросу привлечения к ответственности виновных лиц, действия которых повлекли смерть её супруга при оказании медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Приговором Макаровского районного суда медицинская сестра ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, за причинение пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В этой связи прокуратурой Макаровского района в суд направлено исковое заявление в интересах заявительницы и несовершеннолетней дочери погибшего о взыскании с учреждения здравоохранения компенсации морального вреда.

Решением Макаровского районного суда от 04.09.2024, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Сахалинского областного суда от 19.11.2024, требования удовлетворены на общую сумму 1 млн рублей.

В настоящее время судебный акт исполнен, моральный вред компенсирован.