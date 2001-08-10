Тихоокеанское
информационное агентство
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11:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сегодня утром в Южно-Сахалинске пожарные тушили жилой дом

Сегодня утром в Южно-Сахалинске пожарные тушили жилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 марта в 05:01 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на ул. Украинская, 19. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На момент его прибытия горел частный жилой дом на площади 50 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В 05:53 возгорание было локализовано, а в 06:45 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 15 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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