Тихоокеанское
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09:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено 142 нарушения правил дорожного движения

За сутки на Сахалине пресечено 142 нарушения правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 142 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 4 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 7 водителей - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;

- 10 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 8 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 1 водитель - управляющий транспортными средствами без государственных регистрационных знаков;

- 5 водителей- управляющих ТС при наличии технических неисправностей;

- составлено 9 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 5 автомобилей.

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