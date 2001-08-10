Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году на Дальнем Востоке*, как и в целом по стране, снизилось количество выявленных нелегальных кредиторов. За 12 месяцев прошлого года Банк России обнаружил в дальневосточных регионах 58 черных кредиторов, что на 44% меньше, чем в 2023 году, - рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
В Приморье регулятор выявил 17 черных кредиторов, в Хабаровском крае — 14, в Якутии — 12, в Приамурье — 10, на Сахалине — 3, на Камчатке и в ЕАО — по 1.
Всего по России в прошлом году зафиксировано более 9 тыс. нелегальных участников финансового рынка. При этом количество выявленных черных кредиторов снизилось почти на 19%, до 1531. Однако в 1,9 раза увеличилось число финансовых пирамид — до 5510. Мошенники активно создавали пирамидальные интернет-проекты, участникам которых обещали прибыльные инвестиции.
«Финансовые пирамиды сегодня в основном работают онлайн. Они активно рекламируют свои нелегальные услуги через социальные сети и мессенджеры, убеждают людей вкладывать деньги в якобы выгодные криптовалютные проекты и гарантируют высокий доход. Под видом успешной инвестиционной компании могут скрываться мошенники, поэтому Банк России рекомендует проверять любую организацию, с которой вы планируете сотрудничать», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Чтобы не стать жертвой черного кредитора, финансовой пирамиды или любого другого нелегального участника финансового рынка, следует удостовериться, что выбранной компании нет в предупредительном списке Банка России. Кроме того, важно убедиться, что организация работает законно: проверить ее можно на сайте Банка России.
*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край).
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