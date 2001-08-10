Тихоокеанское
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12:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Авачинском перевале на Камчатке умерла туристка

На Авачинском перевале на Камчатке умерла туристка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае на Авачинском перевале в Елизовском районе скончалась женщина. Пострадавшей стало плохо, свидетели вызвали спасателей, сообщает ТК "41 Регион".

Как сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, специалисты сразу же выдвинулись на помощь. К сожалению, женщина скончалась до их прибытия.

"Ведутся необходимые действия", - написал Лебедев.

Кроме того, вечером воскресенья шесть человек застряли в районе Корякского перевала. Люди не могут выбраться сами. Им на помощь выдвинулись спасатели КГКУ "ЦОД" на двух снегоходах с нартами.

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