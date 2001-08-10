Связывала руки скотчем: в Приморье учителя младших классов обвиняют в жестоком обращении с учеником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье предъявлено обвинению учителю МБОУ "СОШ №5 п. Тавричанка" в жестоком обращении с учениками первого класса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с октября 2023 года по январь 2025 года фигурантка, являясь учителем начальных классов и классным руководителем 1 "б" класса школы, жестоко обошлась с одним из своих учеников. Так, она связала его руки скотчем в присутствии одноклассников.

Было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Следователи допросили потерпевшего, его законного представителя и свидетелей произошедшего. Вину обвиняемая не признала.