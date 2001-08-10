Тихоокеанское
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За выходные на Сахалине задержаны 26 пьяных водителей и 44 – без прав

За выходные на Сахалине задержаны 26 пьяных водителей и 44 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 418 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 26 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

- задержаны 44 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 6 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 8 водителей - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;

- 25 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 19 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 26 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 5 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- 8 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами без государственных регистрационных знаков;

- 4 водителя- управляющих ТС при наличии технических неисправностей;

- 3 пешехода - нарушивших ПДД;

- составлено 32 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 26 автомобилей.

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