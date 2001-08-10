За выходные на Сахалине задержаны 26 пьяных водителей и 44 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 418 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 26 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
- задержаны 44 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 6 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 8 водителей - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;
- 25 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 19 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 26 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 5 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;
- 8 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 3 водителя - управляющих транспортными средствами без государственных регистрационных знаков;
- 4 водителя- управляющих ТС при наличии технических неисправностей;
- 3 пешехода - нарушивших ПДД;
- составлено 32 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 26 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:10 25 Февраля Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
11:14 25 Февраля На Сахалине пограничники пресекли деятельность по организации незаконной миграции
13:40 27 Февраля Младшие офицеры ВВО приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
08:59 5 Февраля Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине
Выбор редакции
- 12:58 Вчера В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
- 11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
- 09:28 27 Февраля На Сахалине открывается персональная выставка Вероники Осиповой
- 09:44 26 Февраля Посетителей музея книги Чехова на Сахалине приглашают "подняться на Олимп"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?