Сахалинец потратил на "инвестирование" мошенников более двух миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу обратился 39-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств путем обмана на общую сумму 2 253 500 рублей (из которых 1 975 000 рублей были взяты в кредит, а 278 500 рублей составляли личные сбережения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что потерпевшему поступил телефонный звонок от мужчины, который предложил ему привлекательную возможность заработать деньги через онлайн-инвестиции. Заявитель заинтересовался предложением и, следуя инструкциям звонящего, с помощью функции демонстрации экрана установил соответствующее мобильное приложение, зарегистрировался в нём и внёс первый взнос на указанную биржу. В дальнейшем потерпевший пополнял баланс аккаунта через мессенджер, покупая доллары США у разных продавцов, после чего перечислял эти средства злоумышленнику.
Когда сумма на счете достигла 3 000 000 рублей, пострадавший попытался вывести деньги, но столкнулся с проблемами. Поняв, что имеет дело с мошенниками, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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