За неделю сотрудники сахалинской Росгвардии 115 раз выезжали по сигналу "Тревога"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшую неделю экипажи быстрого реагирования вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии свыше 115 раз выдвигались на объекты охраны по сигналу «Тревога». На вызов экстренной помощи кнопки тревожной сигнализации правоохранители оперативно отреагировали 15 раз. На охраняемых объектах за мелкое хищение чужого имущества задержали двух правонарушителей, еще троих по подозрению в совершении преступлений. Для проведения проверки правонарушителей передали в городской отдел полиции. На маршрутах патрулирования, сотрудники пресекли семь нарушений общественного порядка и задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.
25 февраля в 21-30 сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обеспечивали охрану общественного порядка на маршруте патрулирования в городе Александровск-Сахалинский. На одной из городских улиц водитель автомобиля «Тойота Ками», нарушая Правила, создал аварийную ситуацию на дороге.
Благодаря грамотным действиям водителя служебного автомобиля столкновения удалось избежать. Требования сотрудников, об остановке транспортного средства, нарушитель игнорировал и пытался скрыться. После непродолжительного преследования группа задержания остановила автомобиль нарушителя.
Водитель находился с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов правоохранители установили, что водительское удостоверения на право управления транспортным средством сахалинец не имеет. В ходе выяснения обстоятельств, правонарушитель оказал противодействие сотрудникам полиции и пытался скрыться, но был задержан. В то же время агрессивно настроенный пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, попыталась освободить задержанного. Она препятствовала законным действиям правоохранителей, сорвала погон форменной одежды и нанесла телесные повреждения одному из сотрудников. Росгвардейцы задержали нарушителей и передали в городской отдел внутренних. Проводиться проверка.
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