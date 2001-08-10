Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2025
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12:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили пенсионерку

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 февраля 2025 года в 12 часов 36 минут на 8км автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Fielder», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 82-летняя пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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