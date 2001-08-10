Тихоокеанское
информационное агентство
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09:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автоинспекторы за сутки на Сахалине пресекли 167 нарушений правил дорожного движения

Автоинспекторы за сутки на Сахалине пресекли 167 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 167 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 4 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 11 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 13 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 5 автомобилей.

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