Почти 12 миллионов рублей присвоила арбитражный управляющий на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае по решению суда дисквалифицировали арбитражную управляющую. Специалист присвоила деньги компании-банкрота, рассказывает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу арбитражного суда Камчатки.

Управляющего назначили на дело о банкротстве компании «Золотой мост» в октябре 2022 года. За это время женщина допустила несколько серьёзных нарушений.

С декабря 2023 по март 2024 года она перевела себе 14,7 миллиона рублей без каких-либо законных оснований. При этом долги перед кредиторами не погашались. Управляющая привлекла к работе компанию «Юридическая защита» и оплатила её услуги из средств, которые должны были пойти на погашение долгов банкрота. Также она не предоставила отчёт о том, как использовались деньги компании с февраля 2023 по апрель 2024 года.

Ранее управляющая уже шесть раз привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения. В этот раз она не смогла доказать, что потратила 11,8 миллиона рублей на законные цели, связанные с банкротством.

Суд пришёл к выводу, что женщина действовала умышленно. Учитывая, что срок наказания за предыдущие проступки ещё не истёк, её дисквалифицировали на шесть месяцев.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.