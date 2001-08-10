В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинск обратился 70-летний местный житель, у которого при неизвестных обстоятельствах пропал кошелек с деньгами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 53-летний житель областного центра.

Как выяснилось, кошелек выпал из кармана куртки потерпевшего в общественном транспорте. Находившийся поблизости фигурант заметил потерю, но не стал говорить об этом пенсионеру. Вместо этого, он дождался удобного момента, поднял чужой кошелек и спрятал его. Выйдя на ближайшей остановке, он открыл его, забрал хранившиеся в нем средства в размере 10 000 рублей, после чего выбросил пустой кошелек и пересел на другой автобус.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.