В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинск обратился 70-летний местный житель, у которого при неизвестных обстоятельствах пропал кошелек с деньгами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 53-летний житель областного центра.
Как выяснилось, кошелек выпал из кармана куртки потерпевшего в общественном транспорте. Находившийся поблизости фигурант заметил потерю, но не стал говорить об этом пенсионеру. Вместо этого, он дождался удобного момента, поднял чужой кошелек и спрятал его. Выйдя на ближайшей остановке, он открыл его, забрал хранившиеся в нем средства в размере 10 000 рублей, после чего выбросил пустой кошелек и пересел на другой автобус.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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