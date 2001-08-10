Около трёх миллионов рублей похитили мошенники у сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

84-летняяжительница Южно-Сахалинска пострадала от мошенников, потеряв 938 000 рублей. Ей позвонил человек, представившись сотрудником центра, в котором она ранее работала. В сообщении говорилось, что проводится проверка, и с ней скоро свяжется сотрудник ревизионной комиссии. Затем последовал звонок от неизвестного лица, представившегося работником госучреждения. Незнакомец утверждал, что женщина фигурирует в деле о фиктивных трудовых договорах, и для решения проблемы ей нужно перевести все свои сбережения на специальный счёт до окончания проверки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Не подозревая подвоха, пожилая женщина последовала инструкциям мошенника. Она установила на свой телефон приложение мобильного банка, ввела данные чужой банковской карты и через банкомат перевела на нее указанную сумму.

45-летнийжитель Южно-Сахалинска стал жертвой мошенничества, потеряв 975 000 рублей. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже квадроцикла и начал переговоры с продавцом через менеджер. Продавец отправил покупателю накладную на доставку и фото-видеоотчет, после чего получил от заявителя два перевода на вышеуказанную сумму. Однако, проверив позже накладную у транспортной компании, покупатель узнал, что такой заказ на доставку отсутствует. К этому моменту продавец уже удалил диалог, фотографии и свой профиль в мессенджере, а также снял объявление с сайта.

77-летняяженщина лишилась 1 000 000 рублей. Злоумышленники, представившись сотрудником сотовой связи и затем сотрудником «Госуслуг», убедили её передать персональные данные и перевести деньги на «безопасный счёт». Поверив, женщина перевела все свои сбережения аферистам через банкомат.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.