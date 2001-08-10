Тихоокеанское
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09:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки задержаны семь пьяных водителей и 18 – без прав

На Сахалине за сутки задержаны семь пьяных водителей и 18 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 123 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 18 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 3 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 8 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 4 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 8 автомобилей.

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