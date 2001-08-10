Пятеро сахалинцев организовали казино в одной из квартир областного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области с утвержденным обвинительным заключением в Южно-Сахалинский городской суд направлено уголовное дело в отношении жителей областного центра, незаконно организовавших и проводивших азартные игры, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области установлено, что пятеро местных жителей в составе группы лиц по предварительному сговору, распределив между собой роли в совершении преступления, в период 2023-2024 гг. незаконно организовали и проводили азартную карточную игру «Покер» с использованием игрового оборудования в помещении кальянной на территории г. Южно-Сахалинска, то есть вне установленной федеральным законодательством игорной зоны.

В дальнейшем, трое из указанных фигурантов присоединились к двум другим местным жителям для незаконной организации и проведения в период с января по март 2024 года азартной карточной игры «Покер» с использованием игрового оборудования в квартире по ул. Победы Южно-Сахалинска.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УМВД России по Сахалинской области и УФСБ России по Сахалинской области.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.