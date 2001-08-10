В Хабаровске задержали убийцу более 20 лет назад расстрелявшего человека на центральной площади Уссурийска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Приморского края передала в суд дело об убийстве, совершенном на центральной площади Уссурийска в 2003 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие установило, что некий Дмитрий Махненко, при содействии Армана Айрапетяна и Дмитрия Гагарина, совершил нападение на предпринимателя А. Смолдырева, выстрелив в него несколько раз из пистолета с глушителем.

Несмотря на то, что пособники преступления были осуждены еще в 2018 году, Махненко скрывался от правосудия до апреля 2024 года.

Раскрыть это резонансное 20-летнее преступление удалось благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Приморского края, регионального Следкома и УФСБ. Дело передано в Уссурийский районный суд для рассмотрения.