В магазине Южно-Сахалинска украли семь карт памяти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя магазина цифровой техники. Мужчина заявил, что неизвестные лица похитили семь карт памяти, общей стоимостью 10 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выяснили обстоятельства происшествия. Установлено, что 7 января ранее судимый 40-летний житель города решил совершить кражу в одном из торговых павильонов областного центра. Воспользовавшись большим наплывом посетителей, злоумышленник незаметно похитил товар, после чего скрылся с места преступления. Впоследствии украденные карты памяти были проданы, а полученные деньги потрачены на личные нужды подозреваемого.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.