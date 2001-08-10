Январские метели на Сахалине ускорили рост цен на услуги такси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области в январе 2025 года ускорилась и составила 7,8% после 7,2% в декабре 2024 года. Основные причины - рост затрат производителей и поставщиков, а также повышенный спрос на отдельные услуги, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

«Перевозчики перенесли в цены на услуги такси накопленный ранее рост издержек на обслуживание и эксплуатацию автомобилей. Также в январе на Сахалин обрушилось несколько метелей. Спрос на такси вырос, а вслед за ним и цены. Все это привело к повышению тарифов на услуги такси в годовом выражении», — отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Также в январе ускорился годовой рост цен на продовольственные товары. Рыба, рыбная продукция и кондитерские изделия подорожали. Производители перенесли в цены затраты на сырье, упаковку, логистику и оплату труда.

Как и в целом по стране, в регионе цены на новые легковые отечественные автомобили увеличились вслед за среднерыночными, которые выросли из-за повышения утилизационного сбора. В результате годовой рост цен на машины ускорился.

Годовая инфляция в Сахалинской области в январе сложилась ниже, чем в целом по России (9,9%) и по ДФО (9,3%). В России уровень спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому цены растут повышенными темпами. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.