Январские метели на Сахалине ускорили рост цен на услуги такси
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области в январе 2025 года ускорилась и составила 7,8% после 7,2% в декабре 2024 года. Основные причины - рост затрат производителей и поставщиков, а также повышенный спрос на отдельные услуги, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Перевозчики перенесли в цены на услуги такси накопленный ранее рост издержек на обслуживание и эксплуатацию автомобилей. Также в январе на Сахалин обрушилось несколько метелей. Спрос на такси вырос, а вслед за ним и цены. Все это привело к повышению тарифов на услуги такси в годовом выражении», — отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
Также в январе ускорился годовой рост цен на продовольственные товары. Рыба, рыбная продукция и кондитерские изделия подорожали. Производители перенесли в цены затраты на сырье, упаковку, логистику и оплату труда.
Как и в целом по стране, в регионе цены на новые легковые отечественные автомобили увеличились вслед за среднерыночными, которые выросли из-за повышения утилизационного сбора. В результате годовой рост цен на машины ускорился.
Годовая инфляция в Сахалинской области в январе сложилась ниже, чем в целом по России (9,9%) и по ДФО (9,3%). В России уровень спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому цены растут повышенными темпами. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.
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